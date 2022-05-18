Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet operasyonu

İSTANBUL merkezli 5 ilde, çoğunluğu CHP'li Başkan Şerdil Dara Odabaşı yönetimindeki Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta personeliyle, belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından dün sabah operasyon düzenlendi.

194 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak illerinde de eş zamanlı yapılan operasyonlarda 194 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin rüşvet sisteminde, önce zabıta memurunun rüşvet alınacak esnafı belirlediği, bu esnafla tanışıp telefon numarası bırakarak, herhangi bir sorunda kendisini araması istendiği belirlendi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı

Aynı gün suç ortakları olan diğer zabıta memuru ile gıda mühendislerinin, o esnafın iş yerine giderek denetim yaptığı ve bir açık bulunca işlem yaptığı anlaşıldı. Söz konusu esnaf, sabah tanıştığı zabıta memurunu arayarak yardım isteyince, zabıta memurunun da denetim tutanakları yırtacağını ancak karşılığında bir banka hesabına para yatırması gerektiğini bildirdiği ortaya çıktı. Çete üyelerinin esnaftan aldıkları rüşveti 2 kişiye ait hesaplarda topladığı, daha sonra bu paraları kendi aralarında paylaştığı belirlendi.