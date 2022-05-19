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Haberler Gündem Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! İsveç ve Finlandiya için net mesaj

Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! İsveç ve Finlandiya için net mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya gedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bunlar terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar" dedi.

19.05.2022, 12:11 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022, 12:16

Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi! İsveç ve Finlandiya için net mesaj

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik" mesajını paylaştı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya gedi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvuru süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, "Bunlar terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar" dedi.

Başkan Erdoğan, "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." dedi.

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