Başkan Erdoğan’ın Gençlerle 19 Mayıs buluşması

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmet ile yad ediyorum. Samsun'da yakılan istiklal ateşi düşmanı İzmir'de denize döken, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'den erine herkesi şükran ile yad ediyorum.

Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldanmayın engellerden korkmayın. İmkanların kıtlığına teslim olmayın.

Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, onlarla yürüdük onlarla kalktık.

"BİZ KURULAN TUZAKLARI BİRER BİRER BOZDUK"

Ülkemizde her dönemde gençlerimizi birbirine düşürecek oyunlar ortaya koyuldu. Gençleri kucaklayan anlayışla tuzakları bozduk.

Türkiye'nin en büyük kapalı salonunda sporcu gençlerimiz kazandıkları başarılar ile ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldiler. Hedef Paris diyoruz. Az önce eskrimdeki şampiyonumuzu dinledik ve izledik şimdi artık Olimpiyat madalyası bekliyoruz. Ayşe Çağırır boksta dünya şampiyonu oldu. Yarın akşam yine 4 kadın finalistimiz var. Müjdelerini bekliyoruz.

"MÜJDELERİNİ BEKLİYORUZ"

Ayşe Çağırır boksta dünya şampiyonu oldu. Yarın akşam yine 4 kadın finalistimiz var. Müjdelerini bekliyoruz.

Üreten gençlerimizin ufuklarını genişliğini takdirle karşılıyoruz.

"ARTIK BİR TEKNOFEST GENÇLİĞİ YETİŞTİRİYORUZ"

Gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor. Artık bir TeknoFest gençliği yetiştiriyoruz. Sizlerin her birinde hiç durmadan çalışarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum.

Gençlerimiz kabiliyetleriyle ülkemizin en büyük zengilinliği ve güç kaynağıdır.