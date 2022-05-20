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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu ele alındı.

20.05.2022, 21:50

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu ele alındı.

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