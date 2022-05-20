Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu ele alındı.Detaylar geliyor...
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu ele alındı.
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu ele alındı.Detaylar geliyor...