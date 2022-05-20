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Haberler Gündem Başkan Erdoğan ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'den ortak basın toplantısı

Başkan Erdoğan ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'den ortak basın toplantısı

Başkan Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile baş başa görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Kolombiya, Brezilya'dan son Latin Amerika'da 2. büyük ortağımız. Kolombiya, bölgeye açılan önemli bir kapı konumunda. Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız." ifadelerine yer verdi.

20.05.2022, 18:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 18:43

Başkan Erdoğan ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’den ortak basın toplantısı

Başkan Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque'ı ağırladı.

İki lider başbaşa görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kritik temas sonrası iki lider kameralar karşısına geçerek basın açıklamasında bulundular.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;

Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortağımız Kolombiya Cumhurbaşkanı'nı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.

Dışişleri Bakanım 26 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret etti.

İlişkilerimizi 2 yılda bir Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle geliştireceğiz.

Kolombiya, Brezilya'dan son Latin Amerika'da 2. büyük ortağımız. Kolombiya, bölgeye açılan önemli bir kapı konumunda.

Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız. Göç komsunda iş birliğine önem vermekteyiz.

(Türkiye-Kolombiya ilişkileri) İmzaladığımız ortak bildiriyle ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

THY, Bogota hattında her gün sefer düzenliyor. Kolombiya ile ilişkilerimizi geliştirme konusunda karşılıklı çalışıyoruz. Bilhassa göç konusunda etkilenen 2 ülke olarak önem veriyoruz. Türkiye, bursları kapsamında 177 bin Kolombiyalı öğrenciye eğitim hakkı sağladık. Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum.

KOLOMBİYA CUMHURBAŞKANI IVAN DUQUE2NİN AÇIKLAMALARI:

Kazan kazan anlaşmaları olmalı. İlişkilerimizde kazandırmak istiyoruz.

Bu önemli ziyaretimizi Türkiye ve Kolombiya alanında geliştirmek istiyoruz. Kolobmiya stratejik öneme sahip bir pazar.

Türkiye ile sağlık alanında da anlaşma yaptık.

Güvenlik konusunda da anlaşma yapıldı. Terör konusunda sizin PKK ile yaptığınız mücadele gibi biz de mücadele sürdürüyoruz. Ülkemizde 3 terör örgütünü dağıttık.

Kolombiya ve Türkiye'de bu önemli diplomasiyi güçlendirelim. NATO tecrübeleriniz de bizim için önemlidir.

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