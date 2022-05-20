  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: İşte ülkesine dönen sığınması sayısı

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: İşte ülkesine dönen sığınması sayısı

Son dakika haberi...Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine döndü." açıklamasında bulundu.

20.05.2022, 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 11:50

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu: İşte ülkesine dönen sığınması sayısı

Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "502 bin kişi gönüllü olarak ülkesine döndü." açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
Biz onlara itimat etseydik. Kendi teröristlerini büyüttüklerini bekleseydik orada bir devletin olduğunu görürdük.

2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi seçim yaklaşıyor yine gündeme getiriyorlar. Şu ana kadar 502 bin kişi geri döndü. Geri döndüğü bölgeler, bizim güvenli yaptığımız bölgeler. Bunu yapmazsak kim gider. Türkiye çok doğru bir politika ortaya koydu.

Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran'la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor.

İnsanları ateşin içerisine atmak Anadolu medeniyetine bizim insanlığımıza yakışan bir yaklaşım değil.

''TÜRKİYE KAÇAK GÖÇLE MÜCADELE EDİYOR''
Biz briket evler yapmaya başladığımızda muhalefet kimin parasıyla yapıyorsunuz diyordu. O zaman maliyetler düşüktü, 57 bin 500 biriket evin yapımını tamamladık.

2019 yılından beri İstanbul'a Sığınmacı kabul etmiyoruz. Esenyurt ve Fatih'e başka bir şey yaptık sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Fatih'te 25 bin, Esenyurt'ta bir azalma oldu. Türkiye kaçak göçle mücadele ediyor.

Şu ana kadar yakaladığımız 100 Afgan'ın 50'sini geri gönderiyoruz. Yakalanan Pakistanlıların yüzde 170'ini geri gönderiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz geçen sene gelenleri de yolluyoruz.

Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. 2020 yılında 314'e düştü. Cezaevinde 106 bin tutuklu var, dışarıda bırakmadık. Dünyanın en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA