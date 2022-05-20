Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni’nde önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Bugün Darülaceze'mizin hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyacağına inandığım sosyal hizmet şehri projesinin temelini atmak için buradayız. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülaceze'nin temelini atmıştım, açılışını yapmıştım.



İBB'YE TEPKİ

Bir şeyi sormam lazım, İstanbul'un Belediye Başkanlığı'nı üstlenenlerin burada attıkları bir adım var mı? Yahu bir adım atın. Bir akmayan musluğu tamir etmekle biz hizmet ettik diyemezsiniz. Gelin bu ülkenin darda kalanına el uzatın. Biz de sizi alkışlayalım.

"DÜNYADA TEK ÖRNEK OLACAK"

Bugün Türkiye en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek hizmetine sahip ülkedir. Darülaceze Sosyal Hizmet şehri bittiğinde dünyada bu işin tek örneği olacak. Ülkemiz gibi bir başka örnek yoktur. Gükümete geldiğimizde yılda 2 milyar TL olan yardım bütçesini 100 milyar lira sınırına getirdik. İnşallah el birliği ile bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız.