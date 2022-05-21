502 bin Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Esenyurt Karadeniz Dernekler Federasyonu Dernek Başkanları Buluşması'na katıldı. Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada sığınmacı sorununa değindi. Bu konunun Türkiye'de uzun zamandır speküle edilmeye ve siyasetin ana konusu haline getirilmeye çalışıldığını ifade eden Soylu, "Suriye iç savaşını biz çıkarmadık. Oraya varil bombalarını biz atmadık, kadınlara biz tecavüz etmedik, çocukları kundaklarında biz öldürmedik. Bunlar yapılınca da biz seyirci kalmadık. Biz 100 yıl önce aynı milletin insanlarıydık. Buraya geldiler, kendi memleketlerine geri dönecekler. Geçen ay İdlib'e gittiğimde 'Bizi kendi memleketimize geri döndürün' diyen yüzlerce insanla karşılaştım. 2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Her hafta ortalama 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Geri döndükleri bölgeler de bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler" diye konuştu.

'57 BİN 500 ADET BRİKET EV YAPTIK'

Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan Türkiye'ye girmesinin engellendiğini de dile getiren Bakan Soylu, "Son 6 yılda içeride 1 milyon 250 bin kişi yakalandı ve bunların 400 bine yakını geri gönderildi. Yaklaşık 700 bin kişi son 6 yılda Avrupa'ya geçti. Biz briket evler yapmaya başladık İblid'de. Muhalefet 'Siz kimin parasıyla ev yapıyorsunuz' dedi. Biz vatandaşın bağışlarıyla yapıyoruz. O zaman 6-7 bin liraydı briket evin tanesi. Yaklaşık 57 bin 500 briket ev yaptık.77 binin projesi bitti. 100 binin de projesini tamamladık" diye konuştu.