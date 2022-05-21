Başkan Erdoğan’a Menemen’den dev vazo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemenli Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu ile birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette Taşhomcu kendi yaptığı 2,5 metrelik dev vazoyu Erdoğan'a takdim ederken, Aydın Pehlivan da Menemen için planlanan projeler dosyasını iletti. Vazonun ustalığına hayran kaldığını belirten Erdoğan, "Çok etkilendim. Epey zahmetli olmuştur. Bu nadide eser için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Menemenli sevgili hemşehrilerime çok selamlarımı iletin" dedi.



ÇİLEK FESTİVALİNE DAVET

AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede Pehlivan, Başkan Erdoğan'a kokusu ve tadıyla özelleşen Emiralem çileği ve yöresel ürünlerden oluşan bir paket de sundu. Erdoğan'ı gelecek yıl 13'üncüsü yapılması planlanan Çilek Festivali'ne davet eden Pehlivan, "Cumhurbaşkanım, sizleri tekrar Menemen'de görmek için sabırsızlanıyoruz. Şeref duyarız, onur duyarız" diye konuştu.