Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Arnavutköy Yassıören'de inşa edilecek olan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma törenine katıldı. Darülaceze'ye emeği geçen herkesi şükranla anarak konuşmasına başlayan Erdoğan, "Tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese medeniyetimizin insana bakışını gösteren en önemli kurumlardandır. Bu işler bizim işimiz, belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir darülacezenin temelini atmıştık. Hala süreci devam ettiriyoruz. İstanbul'un şu anda belediye başkanlığını üstlenmiş kişinin acaba bu alanlarda attığı bir adım var mı? Suyu akmayan musluğu açmakla 'hizmet ettik' diyemezsiniz. Yahu bir şey yap, milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın, bu ülkenin darda kalmışına el uzatın. Siz bunları yapın biz de sizi alkışlayalım ama yok" dedi.





'BAĞIŞÇILARDAN DESTEK'

Sosyal hizmet şehrinin inşasında devletin yanında bağışçılardan da destek beklediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir sosyal yapı olmadan geleceği kurtaramayız. Bizim önceliğimiz dezavantajlı grupları sosyal yapımız içerisinde yaşatmaktır. Kimsesiz kalan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler ve oluşturduğumuz mekanizmalar sayesinde istedikleri hayatlara kavuşturmaktayız. Şu dünyayı tanımışsan ülkemiz gibi bir örnek daha yok. Öte yandan büyük ailelerin giderek dağılması da üzüntü vericidir. Aile yapısındaki dağılma ve aşınma nesillerimizin geleceğinde bir belirsizliğe yol açmıştır. Eğitim ise önce ailede başlar. Daha ileri gidiyorum. Ana karnında başlar. Okul tek başına yapamaz. İstanbul'a yaraşır şekilde bu sene Fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

MÜTEAHHİT İLE GÜLDÜREN DİYALOG

Başkan Erdoğan, konuşması sırasında sahneye davet ettiği müteahhit firmanın sorumlusundan projenin bitişi için tarih istedi. 36 ay süreyi duyunca tepki gösteren Erdoğan'ın "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen?" demesi konukları güldürdü. Süreyi çok bulan Erdoğan, "Hamza Bey 36 aydan başladı, 30 aya indi. Bu müteahhiti değiştirelim biz" diye espri yaptı. Daha sonra müteahhitten 1 yıl içerisinde projenin bitirilmesi için söz alan Başkan Erdoğan, "Kesinlikle önümüzdeki yıl bu günlerde burayı bitirmeniz lazım. Vardiya sistemlerini değiştireceksin. Gece-gündüz full time çalışacaksınız. Şahit olun, söz diyor. İnşallah aldığımız söz yerine gelir" dedi.