NATO zincirlerini kıran Türkiye

Konuk yazar Bülent Erandaç yazdı...

29-30 Haziran'da İspanya- Madrid'de yapılacak NATO ZİRVESİ toplantısına yaklaşılırken, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusu müthiş diplomatik temaslara ve taktiklere konu oluyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması, dünya siyasetinde çok önemli diplomatik dalgalara yol açmış görünüyor.

Erdoğan'ın mantıklı argümanlarla NATO'ya mesajlar göndermesi, BAĞIMSIZ TÜRKİYE gerçeğini bir kez daha dünyaya ilan etti.



YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ

Erdoğan'ın karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği girişimleri yepyeni bir dönemin de işaret fişeklerini içermekte.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemesini terör destekleri yüzünden veto eden Erdoğan, iki gerçeği dile getiriyor.

1) Finlandiya ve İsveç'in üzerinden asıl mesaj PKK-YPG'ye meşruiyet kazandırmaya çalışan ABD'ye veriliyor.

2) Erdoğan, NATO'nun artık eski düzende devam edemeyeceğini, bir yol ayrımında olduğunu gündeme sokuyor.



ABD'YE VERİLEN MESAJLAR

BAĞIMSIZ TÜRKİYE duruşunu ortaya koyan Başkan Erdoğan, arka arkaya net ifadelerle Türkiye'nin hiçbir biçimde blöf yapmadığını gösterdi. Başkan Erdoğan-Türkiye, süreci sonuna kadar götürmeye kararlı. Türkiye'nin bu stratejik tavrıyla, NATO genişlemesi ile Rusya'nın kuşatılarak kışkırtılmasını, Ukrayna savaşının genişlemesine de engel olmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkışına geniş açıdan bakmakta yarar var.

Erdoğan'ın itirazları yalnızca terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKPC'ye açık destek veren İsveç ve Finlandiya'dan ibaret değil. Tartışmaların anahtar unsurlarından birisi Finlandiya ve İsveç'in özellikle PKK ve DHKP-C konusunda Türkiye karşıtı bir tutum içinde olmalarıdır. Ancak Finlandiya ve İsveç üzerinden asıl mesaj YPG'ye meşruiyet kazandırmaya çalışan ABD'ye veriliyor. Bilindiği gibi, ABD yönetiminin Kuzey Suriye'de bir PKK UYDU kantonu kurma yolunda PKK'ya verdiği destek, Türkiye'yi çok rahatsız etmekte. ABD yönetiminin, PKK konusundaki küstah tavırları, savunma alanında da devam ediyor.

Patriot, F-16 ve F35'ler dahil geniş bir yelpazede NATO içindeki Türkiye'ye hasmane tutum sürmekte.

Türkiye'nin karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in üyelik girişimleri sonrası NATO merkezli tartışmalar da gündeme girdi.



NATO KENDİNİ YENİLEMELİ

Başkan Erdoğan, İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlarının değiştiğini, eski düzenin çatırdadığını ve bir güç merkezi haline gelen Türkiye'nin tekliflerinin değerlendirilmesini talep etmektedir. Erdoğan, stratejik tavrıyla, NATO'ya yeni bir format atılmasını talep ederken, NATO içerisinde yeni kararlar alınması ve İslamofobi ile teröre destek konusunda NATO içerisinde bazı ilkelerin belirlenmesini, ek protokoller yayınlanmasını istemektedir.





Savaş Kaliningrad'a sıçrar mı?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olması, Ukrayna savaşının yeni halkalar biçiminde genişlemesi manasına geliyor. NATO, bu iki ülkeyi üye yaparak, Rusya'yı Kuzey'den kuşatırken, BALTIK Denizi de yeni savaş alanı haline dönüşme riski taşıyor. Nitekim İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi olduğu takdirde, Rusya'nın Baltık Denizi'ne açıldığı Kaliningrad boğazı NATO'nun kontrolüne girecek. Rus toprakları olan Kaliningrad toprakları ve askeri üsleri tam bir NATO kuşatmasına girecek. Bu durumun çok kritik gelişmelere yol açması söz konusu. Bu bölge, AB ile ilişkilerde hem bir köprü hem de bir rekabet oluşturuyor.



SONUÇ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan- Türk Devlet Aklı, bir taraftan BAĞIMSIZ TÜRKİYE DURUŞUYLA NATO ZİNCİRLERİNİ KIRARKEN, diğer taraftan Ukrayna sonrası olası SAVAŞ gelişmelerini dizginleyecek BARIŞ HAMLELERİNİ DE ÇOK AKILLI DİPLOMATİK HAMLELERLE YÜRÜTÜYOR.