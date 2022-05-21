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Haberler Gündem Pakistan MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisi

Pakistan MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisi

21.5.2022

Pakistan MİLGEM daha büyük iş birliklerinin habercisi
Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile diğer yetkililerin katıldığı törenle Karaçi Tersanesi'nde denize indirildi. Başkan Erdoğan da törene bir video mesaj gönderdi. Türkiye tarafından geliştirilen en modern silah ve sensör sistemleriyle donatılan 4 geminin üretim süreçlerinin devam ettiğini, teslimatın 2023 ağustosundan başlayarak 6'şar ay arayla yapılacağını belirten Erdoğan, "Pakistanlı kardeşlerimizle yürüttüğümüz helikopterden uçağa kadar daha pek çok savunma sanayii projesi var. Savunma Sanayii alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan MİLGEM Projesi'ni daha büyük iş birliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum. Projeleri hayata geçirerek dostluğumuzu perçinleyecek, ortak geleceğimize uzanan yolları sağlamlaştıracağız" dedi.
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