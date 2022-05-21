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Haberler Gündem Türkiye plajları zirveye oynuyor

Türkiye plajları zirveye oynuyor

21.5.2022

Türkiye plajları zirveye oynuyor

Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2022 yılı değerlendirmeleri sonucunda, Türkiye'de geçtiğimiz yıl 519 olan ödüllü plaj sayısı bu sene 531'e yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak'ta Türkiye'nin, 2022 yılında da yerini koruduğunu açıkladı.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ ÜLKE
Türkiye'nin, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok Mavi Bayraklı 3'üncü ülkesi olduğunu söyleyen Ersoy, hedeflerinin ise 2023 yılında plaj sayısında, uluslararası Mavi Bayrak uygulaması yapan ülkeler arasında dünya birinciliği olduğunu söyledi.

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