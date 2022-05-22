Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Adana'dan Konya istikametine gitmekte otobüs Niğde Ulukışla yakınlarında devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5'i ağır olmak üzere 41 kişi de yaralandı.

Başkan Recep Tayip Erdoğan acı haberle ilgili "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.