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Haberler Gündem Kadıköy’deki soruşturmada 32 kişiye tutuklama kararı

Kadıköy’deki soruşturmada 32 kişiye tutuklama kararı

Adliyeye sevk edilen 160 kişiden 32’si tutuklanırken, geri kalanı adli kontrol şartı ve para cezasıyla serbest bırakıldı.

22.5.2022

Kadıköy’deki soruşturmada 32 kişiye tutuklama kararı
İSTANBUL'DA "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta ile mühendislerin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 kişiye yönelik operasyonda 160 kişi adliyeye sevk edildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli 1 zabıta komiseri, 24 memur ve 2 mühendis olmak üzere 27'si belediye çalışanı olan 32 kişi tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi, 10 kişiye de toplam 1 milyon 650 bin TL para cezası olmak üzere 128 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.
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