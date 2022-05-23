Başkan Erdoğan, Avrupa şampiyonu Tekvando Milli Takımı’nı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa şampiyonu olan Milli Takımı kutladı.

Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Millî Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/fVylqUFFRC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 23, 2022

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya ile kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa Şampiyonu olan Milli Takımımızı tebrik ediyor, tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.