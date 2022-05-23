CHP lideri Kılıçdaroğlu İsveç kılçığı yuttu

Konuk Yazar Bülent Erandaç yazdı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 15 Mayıs tarihinde son yılların en önemli açıklamalarından birisini yaparak Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine Türkiye'nin 'EVET' demeyeceğini söyledi.

Erdoğan'ın yaptığı bu tarihi açıklama, dünyanın gündemine otururken, tüm dünya Türkiye'nin NATO pozisyonunu konuşurken, başta Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularından ses çıkmıyor. Neden acaba?

HAYATLARI ZEHİR OLDU

Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanmış ALTILI MASA İSVEÇ KILÇIĞI YUTMUŞ durumdalar. Bilindiği gibi İsveç balıkları meşhurdur. Erdoğan, BAĞIMSIZ TÜRKİYE DURUŞU ile İsveç ve Finlandiya bağlamında ABD'ye meydan okurken, Kılıçdaroğlu İsveç balığının kılçığını yutmuş durumda. İsveç (Finlandiya) kılçığı Kılıçdaroğlu ve yavrularına hayatı zehir ediyor. Her yutkunduklarında çileden çıkıyorlar. İsveç lafını duydukça uyuz oluyorlar, moralleri çöküyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları, bir ATLANTİK KOALİSYONU- AVRUPA PROJESİ olduklarından ağababaları Derin ABD kızar diye korkuyorlar. İsveç'e tavır koyamıyorlar, koysalar ALTILI MASA'nın altında gizlenen 7'inci ayakları PKK'nın siyasi kolu HDP gocunur diye çekiniyorlar. Yuttukları İSVEÇ KILÇIĞI nefeslerini kesiyor, tık yok, tepki yok. Altılı Masa'nın liderleri MİLLİ OLSALAR, Başkan Erdoğan'ın İskandinav ülkelerinin "terör örgütleri için bir nevi misafirhane" olduğu, İsveç ile Finlandiya'nın terör örgütü PKK'ya desteğini göstermesini desteklerler. Kemal Klıçdaroğlu ve yavrularının kıvranmasını çok iyi anlıyoruz. ABD'den, Avrupa'dan iktidar olmak için yardım beklediklerinden Milli olamıyorlar.



CİCİ ÇOCUKLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın VETO SİLAHINI kullanmasından, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkması, dünya siyasetinde açtığı diplomatik dalgalardan Kılıçdaroğlu ve yavruları da boğulma durumundalar. Türkiye'nin İsveç konusunda duyduğu rahatsızlıkların başında Suriye'nin kuzeyindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliği yer alıyor. Ankara, PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG'yi bünyesinde barındıran SDG ile İsveç'in yakın işbirliği içerisinde bulunmasından rahatsız. Kahraman Türk Ordusu, Suriye'nin kuzeyinde PKK DEVLETÇİĞİ kurmasına canıyla kanıyla müdahale ediyor.

DERİN ABD-NATO aparatı PKK'nın Mehmetçiklere attığı her kurşunun ardında İsveç ve Avrupa devletleri de var. Veto silahını kullanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başarılı olmasın diye zavallı düşünceler içinde olanlar bir bir ortaya dökülüyor.

SONUÇ: BUNLAR MI İDARE EDECEK?

Aylar önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Suriye'de ne işimiz var. Afrin'e girmeyin' diye konuşmasının ardında hangi saiklerin bulunduğu şimdi çok iyi anlaşılıyor. İSVEÇ KILÇIĞI YUTAN Kemal Kılıçdaroğlu ve yavrularının neden sessız kaldıkları hala anlaşılmadı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın bir taraftan BAĞIMSIZ TÜRKİYE DURUŞUYLA NATO ZİNCİRLERİNİ KIRARKEN, diğer taraftan Ukrayna sonrası olası SAVAŞ gelişmelerini dizginleyecek BARIŞ HAMLELERİNİ DE ÇOK AKILLI DİPLOMATİK HAMLELERLE YÜRÜTMESİNDEN memnun değiller. EVET. Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu, ağızlarındaki İSVEÇ KILÇIĞINI çıkarmaktan acizken, bunlar mı Türkiye'yi idare edecekler?