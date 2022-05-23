Kabine’nin gündemi NATO üyelikleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündem ile toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki toplantının öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Beştepe'deki toplantıda bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek diğer konular olacak. Kabine toplantısında fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerşendirecek.