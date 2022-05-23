Şoför uyudu, otobüs şarampole devrildi

Adana'da AK Parti'nin düzenlediği 'Bir Gençlik Şöleni'ne katılan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs, dönüş yolunda Niğde'de devrildi. Feci kazada 3 genç hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı. Elim olay sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok siyasi isim sosyal medya hesaplarından taziye ve geçmiş olsun mesajları yayımladı.



Kazanın ardından Niğde'de yaralıları kaldırıldıkları hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şoförün uyuması nedeniyle aracın şarampole devrildiğini açıkladı. AK Parti Genel Başkan yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Erkan Kandemir'le birlikte, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne giden ve yaralı gençlere geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:





3 KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK

"Niğde Valimiz, İl Sağlık Müdürümüz, emniyet ve jandarma görevlilerimiz, kazanın akabinde ambulanslarla yaralıların sevkini başlatmıştır. 44 evladımızın Niğde Bor Devlet Hastanesi, Niğde Devlet Hastanesi ve bir bölümü de Konya Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevkleri gerçekleştirildi. Kaza yerinde 2 kardeşimizi kaybettik, hastanede de yine bir kardeşimizi kaybettik." "Ereğli'ye sevk edilen 18 kardeşimizden 12'si Konya'daki Şehir Hastanesi'ne getirildi ve taburcu edildi. Kalan 6 kardeşimizin tedavisi sürüyor. Şu anda Kayseri'deki Erciyes Üniversitemize bir kardeşimiz sevk edildi, bir kardeşimiz Konya'da yoğun bakımda, 3 kardeşimiz de burada yoğun bakımda. Yani 5 öğrencimizin yoğun bakım tedavisi devam ediyor, 28 kardeşimiz gözlem altında. Diğerlerinin hayati tehlikesi söz konusu değil."





ELBETTE ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

"Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, kendisinin ilk beyanında ortaya çıkıyor. Elbette acımız büyük. Sabah kaza olur olmaz gerek ben, gerek Erkan Bey, cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Sayın cumhurbaşkanımızın da üzüntülerini, genç kardeşlerimize, dava arkadaşlarımıza ilettik. Ailelerimizin ve bizlerin ümit beslediği ölen arkadaşlarımızı Allah cennetiyle buluştursun. Allah rahmet eylesin. Hem milletimizin hem parti gençlik kollarımızın hem de ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun."



'3 GENÇ KARDEŞİME RAHMET DİLİYORUM'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik şöleni dönüşü otobüs kazasında hayatını kaybedenler için sosyal medyada insanlık dışı paylaşımlar