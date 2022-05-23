Türk Dışişleri’nden ABD’ye misilleme

ABD Büyükelçiliği'nin önceki gün Türkiye'de yaşayan ABD vatandaşlarına yaptığı provokatif uyarı karşılıksız kalmadı. Türkiye'den ABD'nin provokatif açıklamasına misilleme geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına yaptığı uyarıda, "ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir" ifadeleri kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de uyarıyı kendi sayfasından yayınladı.





'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlıktan misilleme niteliğinde yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektroşok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir. Bu hususlar ışığında vatandaşlarımızın kalabalıklardan kaçınmaları, sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri, olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmelerinde fayda görülmektedir."

ELÇİLİK SİNSİ BİR MESAJ YAYINLAMIŞTI

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin önceki gün İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting öncesinde "Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermilere karşı dikkatli olun" ifadeleriyle provokatif bir uyarıda bulunmuştu.

BÜYÜKELÇİ FLAKE BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

İstanbul'daki miting öncesi ABD Büyükelçiliği'nin yayınladığı gösteri uyarısı ile ilgili Büyükelçi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre büyükelçiye uyarıdan duyulan rahatsızlık iletildi. Ayrıca kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu ABD'de yaşanan olaylar ortadayken, siyasi parti mitinglerinin demokrasimizin köklü bir geleneğini oluşturduğu ülkemizde bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.