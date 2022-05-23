Türkiye’de henüz maymun çiçeği vakasına rastlanmadı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bugüne kadar Monkeypox (maymun çiçeği) vakası görülmediğini açıkladı. Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, "Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür. Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla bulaşabilir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir. Bu hastalıkla ilgili gelişmeler Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında diğer ülkelerle bilgi alışverişinde bulunularak, Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip ediliyor. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmedı" denildi.

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