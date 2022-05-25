Başkan Erdoğan hakkında iftira atan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor.



Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler" ifadelerini kullandı.

YASAL YOLLARAK BAŞVURULACAK

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracaklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" ifadelerini kullandı.