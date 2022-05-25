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Haberler Gündem Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

25.05.2022, 16:27

Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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