Başkan Erdoğan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Başkan Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Başkan Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi