İzmir’e şehit ateşi düştü

KUZEY Irak'ta sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'ndan dün acı haber geldi. Bölgede teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Şehitlerin Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (Antalya), Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çankaya (İzmir), Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan (Ankara), Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (Malatya) ve Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay (Hatay) olduğu açıklandı.

Acı haberi sosyal medyadan paylaşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çankaya'ya Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da Şehit Çankaya'nın Bornovalı olduğunu öğrendiğini ifade ettiği paylaşımında "Şehidimiz var Bornova! Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı

AKAR SINIR HATTINDA

OLUMSUZ hava şartlarına rağmen bölgede operasyonlar karadan ve havadan devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bölgeye gitti. Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gittiği bildirildi.