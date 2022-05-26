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Haberler Gündem Kılıçdaroğlu'na tepki: ‘Burası Kandil değil yanlış gelmişsin’

Kılıçdaroğlu'na tepki: ‘Burası Kandil değil yanlış gelmişsin’

26.5.2022

Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘Burası Kandil değil yanlış gelmişsin’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Düzce'de vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.Gezisine kamyoncularla bir araya gelerek başlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra Kanaat Önderleri Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmalarına katıldı. Etkinliğin ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle toplantı yapan CHP lideri, toplantı çıkışında iki kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na, "Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin" diyerek tepki gösteren iki kişi, polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.
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