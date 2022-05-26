Somut adım atılmazsa ilerleme olmayacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya ile NATO görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın, "Somut adımlar atılmazsa süreç ilerlemeyecek. Beklentimiz kural ve prosedürlerin uygulanmasıdır" dedi. Kalın, "Muhataplarımız süreçle ilgili notlarını aldılar. Liderlerine arz edecekler. Bizim temaslarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde kendilerinin bu taleplerimize karşı nasıl cevap vereceklerini gördükten sonra bunu sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSVEÇ ve Finlandiya'nın NATO heyetleriyle görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Kalın, "İlgili kurumlarımızın hazırladıkları belgeleri muhataplarımızla paylaştık. Türkiye için YPG/PYD, FETÖ gibi terör örgütlerinin erteleyebileceğimiz bir durum olmadığını ifade ettik. Bize Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını söylediler. Bundan sonra ne tür somut adım atacaklarını göreceğiz" diye konuştu.

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