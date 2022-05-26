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Haberler Gündem Son dakika: Man Adası yalanına 100 bin TL tazminat! Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek

Son dakika: Man Adası yalanına 100 bin TL tazminat! Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek

Son dakika haberi....CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Man Adası ile ilgili yalanı nedeniyle mahkeme tarafından Başkan Erdoğan ve ailesine ödenmek üzere toplam 100 bin TL tutarında tazminata daha mahkum edildi.

AA

26.05.2022, 13:25 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022, 13:42

Son dakika: Man Adası yalanına 100 bin TL tazminat! Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’a 100 bin TL tazminat ödeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, 17 Ağustos 2020'de bir gazeteye verdiği röportajında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 2 milyon liralık tazminat davası karara bağlandı. Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Başkan Erdoğan adına avukat Ferah Yıldız, Melike Nur Bak ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Hakim, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in celse arasında dilekçe vererek reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanağa geçirdi. Söz verilen davacılar vekili Ferah Yıldız, sözlü yargılamaya geçilmesi gerektiğini ve davalı vekilinin yazılı beyanlarını kabul etmediklerini söyledi.Avukat Çelik ise reddi hakim talebi ve beyan dilekçelerini tekrar ettiklerini, duruşma hakiminin nesnel davranmadığını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, reddi hakim talebini, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 36. maddesinde sayılan sebeplerden olmadığı, kanunun 41-b maddesi uyarınca inandırıcı delil ve emareler sunulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Avukat Yıldız, dosyaya sundukları deliller ve "Man Adası" davası özelinde açtıkları diğer yerel mahkeme kararları dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise hakimle ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanmak ve beyanlarını hazırlamak için süre talep etti. Hakim, bir önceki celse sözlü yargılama aşamasına geçilerek taraflara usulüne uygun tebliğ yapıldığını belirterek, süre talebini reddetti.

Avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu edilen eleştirel değerlendirmelerdeki tüm olguların ispatlandığını, herhangi bir şekilde hakaret kapsamlı bir söz ve yakıştırmada bulunulmadığını öne sürdü.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'a 50 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan'a 10'er bin lira manevi tazminatın 17 Ağustos 2020'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine hükmetti.

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