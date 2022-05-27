Şehit askerin intikamı alındı

PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞLARI KANINI YERDE BIRAKMADI

Bölgede teröristlerin yok edilmesi için hemen operasyon başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

14 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede tespit edilen teröristler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.