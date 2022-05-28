Başkan Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST heyecanına ortak olacak: Azerbaycan’da muhteşem etkinlik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaret çerçevesinde Türkiye dışında ilk olarak başkent Bakü'de düzenlenen "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.

TEKNOFEST İLK KEZ YURT DIŞINDA



Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline dönüşen TEKNOFEST, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ittifakın göstergesi olarak Azerbaycan'da düzenleniyor.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları TEKNOFEST Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor. Festival kapsamında 29 Mayıs'a kadar çeşitli gösteriler, teknoloji yarışmaları gerçekleştirilecek.

Azerbaycan güvenlik güçlerinin halen kullandığı savunma sanayisi ürünlerinin sergilendiği festival alanında, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Cobra, Land Rover, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı gibi ürünlere de yer verildi.

Festivalde Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Hürkuş, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.

TÜRK ÜRÜNLERİ FESTİVALDE

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi ve teknoloji kuruluşları Teknofest Azerbaycan'da açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini sergiliyorlar. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının Türk savunma sanayisinin gelişimini gözler önüne seren "Geçmişten geleceğe Türk Savunma Sanayii" başlıklı görsel tarih çalışması ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik yürüttüğü projelere ilişkin maketler sergiliyor.