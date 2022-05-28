Başkan Erdoğan’dan muhalefet partilerine çok sert tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" programında konuştu. Yassıada'yı bir zulüm ve utanç adasına çevirenleri lanetle ve nefretle anan Erdoğan, "Menderes'i ve arkadaşları darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları kara leke değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir. Sonu Menderes'e benzemesin diyerek aba altından sopa gösteren siyasetçi müsveddelerini gördük.

15 Temmuz'da sadece telefonla yaptığımız anonsla elhamdülillah on binler Atatürk Havalimanı'na geldi. Bay Kemal ise FETÖ'nün oradaki düzenlemesiyle tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. 'Tankın üzerine ilk ben çıkarım' diyordu, tankları görünce kuyruğunu kıstırıp kaçan CHP'nin başındaki zata rağmen bu ülkeyi alçaklara teslim etmedik" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına da cevap veren Başkan Erdoğan, "15 Temmuz gecesi Bay Kemal'in kimlerle pazarlık yaptığı da ortaya çıkacaktır. Gündemde seçim yokken 'Temmuzda Başbakan olacağım' diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecektir. Man Adası dediler, oradan 150 bin lira ceza. Ardından 100 bin lira ceza. Bu tazminatları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na verelim dedim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu buralara nasip olsun. Bu çirkin siyaset tarzının yeniden sahnelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Bir daha Yassıada kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

TÜM SALON AYAKTA ALKIŞLADI

Herkesi sorumlu siyaset yapmaya davet eden Erdoğan, "Hayırda yarışacaksanız sonuna kadar varız ama şerrinizi sürdürecek, iftira, hakaret ve tehdit yoluyla insanları sindirmeye çalışacaksınız bu bizim yolumuz değil. Biz sizin gibi kuklalarla değil, sizin iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerini tüm salondakiler ayakta alkışladı.

'REFAH DÜZEYİ KONUSUNDA KISIR DÖNGÜYÜ KIRACAĞIZ'

BAŞKAN Erdoğan, Demokrasi Adası'ndaki programın ardından DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Burada da darbelerden bahseden Erdoğan, "1960'lı yıllarda ne dedilerse bugün de aynısını söylüyorlar. Utanmadan 'kaçacak' diyorlar. Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız, ama sen tankların arasından kaçtın" dedi. Ekonomide önemli adımlar atacaklarını da aktaran Başkan Erdoğan, "Kur ve enflasyon sorununun üstesinden geleceğiz. İnsanlarımızın sıkıntısı olan refah düzeyi konusunda iş dünyamızın da desteği ile bu kısır döngüyü kıracağız. Bizim uyguladığımız ekonomi programına güvenin. Bize hala önceki formülleri getirenler ya zır cahil ya da haindir" diye konuştu.