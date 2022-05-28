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Haberler Gündem Pençe-Kilit'te 18 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit'te 18 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, harekat kapsamında SİHA operasyonu ile 18 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

28.05.2022, 12:35 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022, 12:36

Pençe-Kilit’te 18 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi.

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi.

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