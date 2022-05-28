Pençe-Kilit’te 18 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi.

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist SİHA'lar ile etkisiz hale getirildi.