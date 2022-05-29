Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlamaları! MHP lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar

İstanbul'un Fethinin yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen coşkulu bir törenle icra ediliyor. Törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan kısımlar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanım, aziz İstanbullular, ne güzel de söylemiş Necip Fazıl;

Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından

Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından.

Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar;

Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...

Gecesi sünbül kokan

Türkçesi bülbül kokan,

İstanbul,

İstanbul...

İstanbul'un Fethinin 569. yılında, hem Fethin hem Atatürk Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikim töreninde olmaktan gurur duyuyorum.

Minareleri şahadet parmağı gibi gökkubeye uzanan İstanbul onurumuzdur. İstanbul'un manevi sireti maddi suretiyle iç içe geçmiştir. İstanbul kader ortaklığın kalpgahıdır. Tarihin nabız atışı her yerden işitilmektedir.

İnsan bu dünyada bahtiyar olmak isterse İstanbul'u ihmal etmemlilidir. Memnuniyetle ediyorum ki uzun yıllar hasretin ve vuslatın buluşma noktası olan Atatürk Havalimanı yeşil bir örtüyle kaplanacaktır. Günün yorgunluğu, stersi bu vesile ile tasfiye edilecektir. 145 bin 500 ağacın dikilmesi insana hürmetin sonucudur. Millet Bahçesi gönülleri, umutları ve hayalleri buluşturacaktır.

Bize göre millet bahçesi kucaklaşmasının adresidir. Milli birlik ve kardeşlik ruhu kenetlenecektir. İki yüzlü siysetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur. İhya ve inşaa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin aklına gelmemiştir. Bunların işi gücü fitne fesattır.

Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazıp çukur açtılar, çok şükür çukurlara hain emelleri ile birlikte gömüldüler. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi geçemezler, İstanbul'u teslim alamazlar. Yolumuz Kızılelmadır.

Türkiye'nin geleceğini zillet değil, cumhur tayin edecek.

Atatürk Havalimanı'nın çehresinde eylem yapanlar, mağlup ve mahçup olmaktan kaçamayacaklardır.

Duruşumuzu 'zulüm 1453'te başladı' diyenler idrak edemez.