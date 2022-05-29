İstanbul’un Fethi’nin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde! Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak

2 BİN KİŞİLİK SEYİR KAPASİTELİ SPOR ALANI YAPILACAK

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.