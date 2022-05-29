İstanbul’un Fethi’nin coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde! Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturdu

İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için Atatürk Havalimanı'nda erken saatlerde hareketlilik başladı. İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

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BAŞKAN ERDOĞAN İLK FİDANI DİKTİ

Yüz binlerin akın ettiği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanına Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da geldi.

Başkan Erdoğan ve eşi alanda ilk fidan dikimini gerçekleştirdi.

Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Öğle saatlerinden itibaren törene izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı.

NEFES KESEN SOLOTÜRK GÖSTERİSİ

İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikimi için Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen tören SOLOTÜRK'ün gösterisi ile başladı. Alanı dolduranlar nefes kesen gösteriyi izledi.

2 BİN KİŞİLİK SEYİR KAPASİTELİ SPOR ALANI YAPILACAK

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.

İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, dev ekran etkinliklere renk katacak.

Millet bahçesine yapılacak 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5'İNCİ ŞEHİR PARKI OLACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak.

İlk etabının Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.

Örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı.

Etkinlik alanına ise sahne, basın tribünü, katılımcıların temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri platformlar kuruldu.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir?