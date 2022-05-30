‘30 kilometrelik güvenlik koridorunu tamamlayacağız’

Başkan Erdoğan, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 1000. günü programına telefonla bağlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşurken aradığı Erdoğan, terörle mücadelede kararlı mesajlar verdi. Suriye sınırı boyunca adım adım kurulan 30 kilometre derinliğindeki güvenlik koridorunu en kısa sürede tamamlayacaklarını kaydeden Erdoğan, "Böylece çocuklarımızı kandırıp dağa götüren mekanizmayı tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Bu ülkenin siz Diyarbakır annelerine çok büyük şükran borcu vardır. Bu milletin siz Diyarbakır annelerinin mücadelesinden alacağı çok ders vardır. İnşallah bu tablo nesiller boyunca kulaktan kulağa aktarılarak geleceğimizi aydınlatan bir ışığa dönüşecektir. Kirli düzeni kökünden yıkıyoruz" dedi.

DİĞER