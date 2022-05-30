Başkan Erdoğan ve Putin görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Erdoğan, Suriye'deki PKK'nın saldırılarının sürdüğünü belirtti..Detaylar geliyor...
Son dakika... Başkan Erdoğan Putin ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Erdoğan, Suriye'deki PKK'nın saldırılarının sürdüğünü belirtti..Detaylar geliyor...