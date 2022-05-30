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Haberler Gündem Başkan Erdoğan ve Putin görüştü

Başkan Erdoğan ve Putin görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan Putin ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı

30.05.2022, 17:14 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022, 17:17

Başkan Erdoğan ve Putin görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Başkan Erdoğan, Suriye'deki PKK'nın saldırılarının sürdüğünü belirtti..

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