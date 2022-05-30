HDP’liler İstiklal Marşı’nı okumadı

ANKARA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu'na katılan HDP'li siyasetçilerin İstiklal Marşı'nı okumamaları salonda bulunanlar tarafından tepkiyle karşılandı. Kürsüye çıkarak HDP'lilere tepki gösteren Ankara Meslekte Dayanışma Derneği yöneticileri, ayakta alkışlandı. Dernek başkanı Mücahit Altunok, derneğin ASMMMO Başkan Adayı Erkan Ilık ve Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soydemir kürsüye çıkarak İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlıkları kabul etmediklerini ifade etti. Altunok, "Benim bayrağıma saygısı olmayan, İstiklal Marşı'nı okumayanları şiddetle kınıyorum ve kabul etmiyorum" diye konuştu.

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