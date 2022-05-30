İki coşku bir arada

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bakanlar ve yüzbinlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Şölen için millet bahçesine üzerinde "İstanbul'un Fethi'nin 569. Yıldönümü Kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni kutlamaları" yazan dev platformlar kuruldu. Mehteran konseriyle başlayan fetih şöleninde Türk Yıldızları ile Solo Türk de gösteri yaptı. Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.





İLK FİDAN ERDOĞAN'DAN

İLK fidan dikim töreni, Erdoğan çiftinin katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti. Ardından Erdoğan çifti, fetih etkinliklerinin yapıldığı alana geçti. Erdoğan çifti sahneye çıktığı anda yüzbinlerce vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla görsel bir şov sundu.





TOPLAM 145 BİN 300 AĞAÇ

Bahçede 350 yıllık zeytin ağacı ve 40-50 yıllık ağaçlar da yer alıyor. Atatürk Havalimanı'na yapılacak ve 5 milyon 61 bin hektarlık alana kurulacak olan Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilmesi planlanıyor. Millet Bahçesi'nde tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik Çayırı, 28 bin kişi kapasitesiyle büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konseptte çocuk oyun alanları yapılacak. Buradaki tüm peronlar, hangarlar ve binalar kalacak, restore edilecek ve bu binalarda ulusal ve uluslararası fuarlar ve sergiler düzenlenecek. Gençler için yazılım üretecekleri bilim merkezi oluşturulacak. Olası bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı da yine burası olacak. İlk etabın 2023 Mayıs'ında açılması planlanıyor.

SON NEFESİMİZE KADAR BURADAYIZ

Törende konuşan Başkan Erdoğan, büyük coşkuya değinerek 2023 mesajı verdi. Aldığı resmi rakamlara göre kutlama alanına 560 bin kişinin geldiğini belirten Erdoğan, "İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünü kutladığımız bu günde 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler, İstanbul'un İnşallah 2023'e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz" dedi. Konuşmasında muhalefet partilerinin yalan ve iftiralarına da cevap veren Başkan Erdoğan, "Gelin hayırda yarışalım, hizmette yarışalım. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yatsı geçiyor" diye konuştu.



"Biz Suriye'nin kuzeyinde teröristlerle mücadele ediyoruz. Kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına şu sözlerle tepki gösterdi: "Yalanla, iftirayla bu iş olmaz. İnsan utanır ya. Kaçacak türü hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. Erdoğan burada. Ataköy'de. Ölümüne burada. Gözümüzü burada açtık, havamızı burada soluduk, son nefesimize kadar buradayız. Bugüne kadar kaçacak diyenlerin hepsi zoru görünce kaçtılar. Kimin kaçıp gavurun kılıcını çalacağını göreceğiz. Biz bu milletin sevdalısıyız."

AZERBAYCAN DÖNÜŞÜ AVRUPA'YA TERÖR MESAJI

Teknofest için Azerbaycan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda açıklamalar yaptı. Finlandiya ve İsveç ile yapılan görüşmelerin beklenen düzeyde olmadığını ifade eden Erdoğan, "Görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yaptıkları gibi, F-16 meselesinde yine olumsuz tavırlarını sürdürüyorlar. Bunlar dürüst değiller. Teröre destek veren ülkelerin NATO'ya girmesine evet diyemeyiz" dedi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in hamleleri ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Bize dost olana dostuz ama bize düşman nazarıyla bakanlara da gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.