MYK sonrası Çelik’ten önemli açıklamalar...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...

Diyarbakır annelerine bir kez daha selamlarımızı iletiyoruz .1000. gününü aştı. annelerin çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için başlattığı bu mücadeleye katılan annelerin tek tek evlatlarına kavuşmalarını ümit ediyoruz.

AZERBAYCAN'DA TEKNOFEST COŞKUSU

Gençlerin yeni hedeflere özendirmesi çok güzel bir hareket oldu.

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