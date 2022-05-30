TBMM komisyonu Google’ı görüşmeye çağıracak

Dünyanın en çok kullanılan internet arama motoru Google, telif ile ilgili ödemeler konusunda Avrupa'da birçok yayıncı ile anlaşmaya vardı. Türkiye'de de, Avrupa'dakine benzer bir telif düzenlemesi ile yayıncıların haklarını alabileceği belirtiliyor. Geçen yıl Aralık ayında TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini dinlemişti. Komisyona sunulan raporda Google yetkilileri, "Dijitalleşme yolculuğunda Türkiye'nin yanındayız" diyerek, telif konusuna sıcak baktıklarını ifade etmişlerdi. Bu görüşmenin ardından TBMM komisyonu Haziran ayının en geç ikinci haftası Google yetkililerini Türkiye'ye çağırmaya hazırlanıyor.



'TÜRKİYE'DE DE OLMALI'

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Fikir eserleri telif kanununda bir düzenleme yapılacak mı, yeni bir düzenleme için mi çalışacağız, yönetmelik ile mi düzenleme olacak, tüm bu konuları konuşup tartıştıktan sonra netleştireceğiz. Almanya ve sonrasında Fransa gibi birçok ülkede Google'ın telif ödemesi gerektiği hususunda ön kabul oldu. Avrupa'da Google telif ödüyor. Biz bu anlaşmanın Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Daha önce bu konuda Google yetkililerinin olumlu ifadeleri olmuştu. Bu konu komisyonumuzun öncelikli gündem maddelerinden" dedi.



YASA NELERİ KAPSIYOR?

Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında kabul edilen yeni telif hakkı kuralları, Google gibi arama motorlarının haber içeriğine bağlantı vermesine izin verirken, genişletilmiş çevrimiçi önizlemeler kullanıldığında yayıncılara yeni haklar sağlıyor. Böylece, Google gibi platformların doğrudan içerik sağlayıcılarla pazarlık yapmasına olanak tanınıyor. 2019'da kabul edilen telif yasası şu anda AB ülkeleri tarafından kabul edilme sürecinde. Bu konuda Google, medya kuruluşları için 'Genişletilmiş Haber Önizleme sözleşmesi' ismiyle bir teklif aracı oluşturdu.

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