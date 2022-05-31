Başkan Erdoğan’dan Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün toplumumuzun her kesiminde bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diliyorum

Tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri ile ilk sırada yer alamsı sebebiyle en büyük küresel Sağlık tehdididir. Ülkemizin her yıl 100 bin insanın bu hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen bu salgınla mücadelede arzu ettiğimiz yerde değiliz.

Hükümetimizin sağlıklı gençler politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük.

Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil. Hepsinin farkındayız.

Sigaranın kapalı mekandaki zararı açık mekandakine göre çok çok daha zararlı. Doktorun ilk sorusu 'Sigara içiyor musun?' Bunu kime soruyor, kanserli hastaya soruyor. Sigara içiyorsa 'Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak' diyorum. Elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum Cumhurbaşkanı olarak. Yapmam gereken ne? Ona zarar verecek bir şeyi ondan almak. Burada ufak bir sigara müzesi de kurduk.