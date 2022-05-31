‘Kamu görevlisini tehdit faşist zihniyettir’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçtikten sonra Sayıştay'ın denetim alanını genişletmeyi, imkanlarını artırmayı sürdürdüklerini kaydeden Erdoğan, "Ülkemizin ve kamu yönetiminin ortaya çıkan talepleri çerçevesinde gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Amacımız Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfıyla 2023 hedeflerine ulaşmasını, 2053 vizyonunu hayata geçirmesini temin etmektir. İnşallah önümüzdeki dönemde bu doğrultuda hep birlikte çok daha etkin ve yaygın çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

'VESAYET DAMGASI YER'

Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceğine inandığı bir gerçek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu gerçek de Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettiğidir. Dünyanın pek çok yerinde bize bu kadar kısa sürede bu kadar devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar, hatta sormakla kalmayıp heyetler göndererek bizzat kurumlar nezdinde incelemeler yaptırıyorlar. Biz yürütme tarafından meseleye ülkemize ve milletimize en kısa sürede mümkün olan en çok eserin ve hizmetin kazandırılması penceresinden bakıyoruz" dedi.

Hukukun yerine başka güçlerin işaretine göre çalışan her kurumun eninde sonunda 'vesayet' damgası yemeye mecbur olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi hakim savcısından polisine, üst düzey bürokratından memuruna kadar tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya asla çalışmadık, çalışmayız. Anayasal güvence altında kamu hizmetini yürütmekle görevli insanları tehdit etmek ve gücünü milli iradeden alan iktidara direnmeye çağırmak faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir. Kamu hizmetlerinin, yatırımların, üretimlerin, istihdamın tıkanmasından kimin fayda göreceğini düşündüğümüzde izlenen taktiğin gerisindeki sinsi amaç kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunun meşgul edilmesinden daha tehlikelisi eksik ve çarpıtılmış bilgilerle bu işin yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.

'DENETİMDEN KORKMADIĞIMIZIN GÖSTERGESİDİR'

SAYIŞTAY'I 2006-2010 yıllarında çıkardıkları kanunlarla daha da güçlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Sivil, asker tüm kamu kurumlarını, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye şirketleri dahil kamu kaynağı kullanan her kurumu Sayıştay denetimi kapsamına alarak, hukuk devleti ilkesine olan bağlılığımızı ispatladık. Sayıştay'ın denetim alanını genişleten bir yaklaşımı benimsedik. Bizim denetimden asla kaçmadığımızın, korkmadığımızın, çekinmediğimizin en somut örneği yaptığımız tüm bu değişikliklerdir" dedi.

PUTİN'E TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE HATIRLATMASI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne de dikkati çeken Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.