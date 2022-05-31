Son dakika: MHP Grup Toplantısı’nda Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

29 Mayıs 2022 Pazar günü İstanbul tarihi bir güne ev sahipliği yaptı. Türkiye'mizin önümüzü aydınlattı. Fethin 569. Yıl dönümü muazzam bir coşkuyla kutlandı.

İstanbul'u zincirlemek isteyenler, Bizans işbirlikçileri ne yapacaklarını şaşırdılar. İstanbul'un Fethi, zulüm piramidinin yıkılması, haksızlık damarlarının kesilip atılmasıdır.

Fatih Sultan Mehmet, teslim olmayan imanı ve yenilmez iradesi ile İstanbul'u fethetmiştir. Geçtiğimiz Pazar günü, diğer yanda da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikim törenini gerçekleştirdik. Çok şükür yer gök bayrakla süslenmiştir.

Millet Bahçesi'ne fitne kazısına heves edenler yine emellerine oluşamayacak. Müşterek gayeleri kriz çıkarmak, sorun üretmek Türkiye'nin önüne taş koymaktır. Kimin sorunlu, kimin suçlu olduğu herkesin malumudur. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi üzerinden yeni bir kaos planı çıkarmaya kimsenin gücü yetmez.

Aksine hizmet eden olursa bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacaklardır.