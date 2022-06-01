Bahçeli: Sınırımızda terörist istemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'ın ateşle oynadığını belirten Bahçeli, "Miçotakis yönetimi denize dökülen vandal dedelerinden ders almamıştır. 12 ada konusu henüz kapanmamış yaramızdır. Ve 12 ada Türkiye'den haksızca, ayak oyunlarıyla gasp edilmiştir" dedi.

"ATATÜRK'TEN KOPTULAR"

TEHDİDİN ve teröristlerin bulunduğu bölgelerin meşru hedef olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Caniler temizlenmeli, en başta Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmelidir. Ne ülkemizde, ne Meclis'imizde, ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz. Türkiye'nin, Suriye veya Irak'ın toprağında gözü yoktur, bilakis bu ülkelerin huzur ve güvenliğini sağlamak için müdahil olması herkesin çıkarınadır" ifadelerini kullandı. Ana muhalefeti de eleştiren Devlet Bahçeli, "Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'yle Atatürk'ün partisi arasında en küçük benzerlik kalmamıştır. Geldiğimiz bu aşamada CHP ile HDP birbirine iltihak etmiştir. Aralarındaki sınır çizgisi silinmiş, CHP'nin ön kapısından giren HDP'nin arka kapısından çıkacak hale gelmiştir" dedi.