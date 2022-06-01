YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

YKS için sayılı günler kala sınav yerleri belli oldu. YKS'ye girecek adaylar sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve şifreleri ile sorgulayabilecek. Öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteyi kazanmak için 18 Haziran'da YKS'nin TYT oturumuna, 19 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına katılacak. 3 milyonu aşkın öğrencinin katılacağı YKS'de adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerecek.

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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022'de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.