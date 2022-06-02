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Haberler Gündem Soylu: Gri kategorideki PKK’lı terörist teslim oldu

Soylu: Gri kategorideki PKK’lı terörist teslim oldu

2.6.2022

Soylu: Gri kategorideki PKK’lı terörist teslim oldu
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'terörden arananlar listesi'nin gri kategorisinde yer alan teröristin ikna çalışması ile güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü sökülüp atılıyor... Bir haftada yurt içinde 2'nci örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu. Gri kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu" dedi.
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