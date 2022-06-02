Tel Rıfat ve Münbic’i terörden temizliyoruz

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden temizleneceğini söyledi. Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz.

Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz" dedi.

GEZİ OLAYLARI ÜLKEYE İHANETTİR

Gezi eylemlerinin ihanet olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tarihimize 'Gezi Olayları' adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin dokuzuncu yılındayız. Olaylar, ülkemizi hedef alan bir kalkışmaya dönüşmüştü.

Bu eşkıyalar, bu teröristler, bira şişeleriyle adeta caminin içini pislemişti.

Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu hakkında da konuşan Erdoğan, "Biz terör örgütüne verdikleri destek nedeniyle üyeliklerine karşı olduğumuzu ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir" diyerek itirazını bir kez daha dile getirdi.

YUNANİSTAN'A SERT ELEŞTİRİ

Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmasını bozduklarını belirten Erdoğan, "Biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. İkide bir uçaklarınla bize gösteri yapacaksın. Kendine gel, tarihten hiç ders almıyor musun? Türkiye ile dans etmeye kalkma. Şu anda bunlarla ikili görüşmeleri de yapmıyoruz. Bu Yunanistan yola gelmeyecek. Ne zaman bu yanlışlarından döner... Biz bunlardan bıktık, dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORU

Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Erdoğan şöyle konuştu: Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Birkaç soru sormak istiyorum.

Kesin, net cevap vermesini istiyorum.

Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz. ■ PKK'dan YPG'ye, tüm terör örgütlerini lanetliyor mu? ■ Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınırötesi harekatlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?

■ İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelği konsunda kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değl mi?

■ Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı?

■ Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ülkemize etkileri karşısında Mücadelemize en azından ilkesel olarak destek veriyor mu, vermiyor mu?

■ Siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinde yürütmeye var mı yok mu?

■ Siyasi stratejilerni yabancı ülke temsilcilerine onaylatmak yerine ülke kamuoyuyla belilrmeye yönelecek mi?

■ 1000 yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımızda tüm değerleri, sembolleriyle asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu? ■ Partisi içinde her türlü terör örgütü destekçisini, hırsızı, tacizciyi tasviye etmeyi düşünüyor mu? ■ 2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?