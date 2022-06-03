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Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi konusunda terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı

AA

03.06.2022, 20:07

Başkan Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

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