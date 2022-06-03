Finlandiya ve İsveç hainleri korumaya devam ediyor

RUSYA'NIN Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından NATO'ya üye olmak için adım atan İsveç ve Finlandiya'ya yönelik değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, söz konusu ülkelerden istenen 33 FETÖ ve PKK'lı teröristin iade edilmediğini, İsveç'te sık sık yaşanan Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretleri hatırlattı.

TERÖRİSTE YUVA OLDULAR

BAKAN Bozdağ, PKK ve FETÖ'nün eylemler yaptığının, İsveç resmi makamlarının bazı terör örgütü üyeleriyle resmi dairelerde görüşmeler gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Terör örgütlerini koruyan, kollayan adeta bir kuluçka yuvası durumundalar. Türkiye şu anda Finlandiya'dan 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü teröristin iadesini talep etti. İsveç'ten de 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı olmak üzere 21 teröristin iade talebi oldu. 2 ülkeden toplam 33 teröristin iadesini talep ettik. Ama bugüne kadar her iki ülke de bu iade taleplerine olumlu cevap vermediler" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, iki ülkeden Türkiye'ye ihanet eden, düşmanlık yapan terör örgütlerine desteklerini kesmelerinin ve bunu da resmiyete dökmelerinin açık şekilde istendiğini dile getirerek, "Hukuki anlamda maalesef ne Finlandiya'yla ne İsveç'le bugüne kadar herhangi bir yardımlaşmamız, dayanışmamız olmadı. Hiçbir talebimize olumlu cevap vermediler. Vereceklerini de şu an görünür gerçeklik göstermiyor" şeklinde konuştu.