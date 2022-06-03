Terör örgütüne büyük darbe: 16 terörist etkisiz

SURİYE'NİN kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise, 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB: YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞAN 68 KİŞİ YAKALANDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı, son bir haftada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 68 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudutlardaki yasa dışı geçişlere karşı mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda, son bir haftada Edirne, Van ve Hatay sınırlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalananlardan 16'sının FETÖ, 16'sının PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

FETÖ'NÜN SÖZDE YÖNETİCİLERİ FARKLI İLLERDE YAKAYI ELE VERDİ

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, örgüt mensuplarının çeşitli kamu kurumlarına yerleşmesini sağladığı öne sürülen ve örgütün sözde yöneticilerinden oluşan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlıları yakaladı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.